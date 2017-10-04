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В школах Орла начался смотр военно-патриотической работы

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04.10.2017

В общеобразовательных учреждениях города Орла проходит смотр военно-патриотической работы. Он проводится каждый год уже на протяжении 19 лет. Традиционно смотр стартует 1 сентября, а завершается — 25 июня. Военно-патриотическая работа в каждой из школ и лицеев оценивается в течение всего учебного периода.

Среди важных критериев оценки — участие школьников в городских спортивных и патриотических мероприятиях (День Победы, Вахта памяти, Спартакиада, «День здоровья», праздниках улиц и др.), городских соревнованиях (по сборке-разборке автомата, пулевой стрельбе, в военно-полевых сборах, в играх «Зарница», «Школа безопасности» и т. д.), работа школьных коллективов по сохранению исторического наследия, поисковая и краеведческая работа, организация встреч с ветеранами, уроков мужества, наличие музея и многое другое.

Школа, занявшая первое место, награждается Почетной грамотой администрации города и переходящим знаменем. Юнармейцы-победители участвуют в День города в торжественной церемонии водружения дубликата Красного флага, поднятого над Орлом 5 августа 1943 года. Также среди призов для победителей — экскурсионная поездка по местам боевой славы Великой Отечественной войны.

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