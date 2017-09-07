В школах города Орла оценят качество образования

Как сообщает Региональный центр оценки качества образования Орловской области, мероприятие состоится 14 сентября.

Апробация инструментария для оценки индивидуальных достижений учащихся 2-х классов по русскому языку, математике, литературному чтению пройдет на базе Гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера, учащихся 6, 7 классов по математике — на базе средней общеобразовательной школы № 37 имени дважды Героя Советского Союза маршала М. Е. Катукова, учащихся 8-10 классов по литературе — на базе средней общеобразовательной школы № 6.

Апробация инструментария для внутрирегионального анализа проводится в рамках Соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и Правительством Орловской области в целях реализации мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в Орловской области в 2017 году.

Апробация пройдет в форме диагностических работ.

Независимая оценка индивидуальных достижений учащихся 2 класса по русскому языку, математике и литературному чтению запланирована на сентябрь — октябрь 2017 года, по литературе в 8, 10 классах — на ноябрь — декабрь 2017 года, математике в 6 классе — на апрель 2018 года. Независимая оценка в 7 классе по математике и в 9 классе по литературе будет проведена в следующем учебном году.