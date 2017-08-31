В России выплатили более 9 млрд. руб. долгов по зарплате
31.08.2017
Роструд в первые шесть месяцев этого года провел порядка 19 тысяч проверок, в результате которых было выплачено более 9,2 миллиарда рублей долгов по зарплате, пишет газета «Известия».
«Более 568 тысяч россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату в первые шесть месяцев этого года. Всего же в ходе проверок, которые провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), гражданам выплатили более 9,2 миллиарда рублей», — говорится в публикации.
«Известия» отмечают, что в результате проведенных проверок территориальные органы Роструда выявили почти 51 тысячу случаев задержки зарплаты. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.
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