В России выплатили более 9 млрд. руб. долгов по зарплате

Роструд в первые шесть месяцев этого года провел порядка 19 тысяч проверок, в результате которых было выплачено более 9,2 миллиарда рублей долгов по зарплате, пишет газета «Известия».

«Более 568 тысяч россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату в первые шесть месяцев этого года. Всего же в ходе проверок, которые провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), гражданам выплатили более 9,2 миллиарда рублей», — говорится в публикации.

«Известия» отмечают, что в результате проведенных проверок территориальные органы Роструда выявили почти 51 тысячу случаев задержки зарплаты. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.