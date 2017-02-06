В России вынесен первый приговор по статье из "пакета Яровой"

Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тыс. рублей, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

«Осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом не сообщил в правоохранительные органы», — сказали в прокуратуре. Там добавили, что дело было возбуждено по материалам УФСБ по Астраханской области.

В надзорном ведомстве напомнили, что статья «Несообщение о преступлении» появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»).