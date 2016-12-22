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В России в 2016 году за госизмену и шпионаж осуждены 16 человек

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21.12.2016

За государственную измену и шпионаж в России в этом году осуждены 16 человек: все они получили реальные сроки лишения свободы, сообщает судебный департамент при Верховном суде РФ, систематизирующий статистику по уголовным делам в стране.

По информации РИА «Новости», это еще не окончательная статистика, поскольку год еще не завершился, и цифры пока готовы только за первое полугодие.

«В отношении 13 человек вынесены обвинительные приговоры по статье „Госизмена“ (статья 275 УК РФ), в отношении трех — по статье „Шпионаж“ (статья 276 УК РФ). Один из обвиняемых признал свою вину и раскаялся в содеянном. Оправдательных приговоров по данной категории дел не выносилось», — уточняет судебный департамент.

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