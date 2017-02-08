В России в 2016 году снизилось число "зарегистрированных" наркоманов

Количество наркозависимых в России снизилось на 2,2% в прошлом году по сравнению с 2015 годом, рассказал в интервью «Газете.ру» начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

«В прошедшем году количество таких „зарегистрированных“ наркоманов снизилось на 2,21%. Это, конечно, небольшое снижение, но все равно сама тенденция вызывает оптимизм», — сказал Храпов.

По его словам, результаты мониторинга наркоситуации показали, что регулярно потребляют наркотики около 1,6% населения страны. Однако, как утверждает Храпов, скорее всего, данные показатели не полностью отражают реальность, и количество наркоманов в России выше.

Как сообщил в интервью изданию главный наркополицейский страны, за прошедший год сотрудники наркоконтроля изъяли более 21 тонны наркотиков.

«В 2016 году из незаконного оборота изъято 21,7 тонн различных наркотиков, из которых свыше 15 тонн относятся к наркотикам каннабисной группы, более 4 тонн синтетических наркотиков, 1,4 тонны наркотических средств опийной группы (в том числе 965 килограммов героина), 1,3 тонны психотропных веществ и 385 килограммов сильнодействующих веществ», — рассказал Храпов.

Он отметил, что на сегодняшний день шире всех распространяются синтетические наркотики.

«Проблема оборота новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков становится настолько актуальной, что может рассматриваться наравне с угрозой распространения афганского героина», — сказал он.