В России в 2016 году снизилось число "зарегистрированных" наркоманов
08.02.2017
Количество наркозависимых в России снизилось на 2,2% в прошлом году по сравнению с 2015 годом, рассказал в интервью «Газете.ру» начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.
«В прошедшем году количество таких „зарегистрированных“ наркоманов снизилось на 2,21%. Это, конечно, небольшое снижение, но все равно сама тенденция вызывает оптимизм», — сказал Храпов.
По его словам, результаты мониторинга наркоситуации показали, что регулярно потребляют наркотики около 1,6% населения страны. Однако, как утверждает Храпов, скорее всего, данные показатели не полностью отражают реальность, и количество наркоманов в России выше.
«В 2016 году из незаконного оборота изъято 21,7 тонн различных наркотиков, из которых свыше 15 тонн относятся к наркотикам каннабисной группы, более 4 тонн синтетических наркотиков, 1,4 тонны наркотических средств опийной группы (в том числе 965 килограммов героина), 1,3 тонны психотропных веществ и 385 килограммов сильнодействующих веществ», — рассказал Храпов.
Он отметил, что на сегодняшний день шире всех распространяются синтетические наркотики.
«Проблема оборота новых психоактивных веществ и синтетических наркотиков становится настолько актуальной, что может рассматриваться наравне с угрозой распространения афганского героина», — сказал он.
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