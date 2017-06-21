В России сумма президентских грантов увеличится в 2017 году с 4 млрд до 7 млрд рублей

Объем президентских грантов на 2017 год увеличится с четырех до семи миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Об этом заявил во вторник гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на XV Гражданском форуме, который проходит в Ярославле.

«Объем грантов никогда не был таким большим, как сейчас. По распоряжению президента на этот год выделено более четырех миллиардов рублей. В пятницу Госдума одобрила во втором чтении законопроект с поправками в федеральный бюджет на 2017 год, и уже в этом году увеличится этот объем с четырех до семи миллиардов рублей», — сказал Чукалин.

По его словам, сейчас упрощена система подготовки заявок для участия в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе президентских грантов принимаются только в электронной форме. «Все, что нужно сделать, — это написать хороший проект и сопроводить его только двумя документами», — сказал Чукалин. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время при подаче заявок можно будет вообще отказаться от приложенных документов и отправлять «только сам проект».

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