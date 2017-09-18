В России сформирован календарь праздников на 2018 год

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект на заседании в понедельник, пишет РИА «Новости».

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», — пояснили в Минтруде.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха:

− с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

− с 23 по 25 февраля;

− с 8 по 11 марта;

− с 29 апреля по 2 мая;

− 9 мая;

− с 10 по 12 июня;

− с 3 по 5 ноября.

Как отметили в Минтруде, предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.