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В России с 1 января 2018 года на 3,7% проиндексируют пенсии

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18.09.2017

Правительство приняло решение на 3,7% проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года, сообщает ТАСС. Об этом сообщил по итогам заседания правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году», — сказал он.

По словам Топилина, индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года запланирована в проекте бюджета РФ на уровне 4,1%. «Социальные пенсии, там ничего не меняется [в механизме индексации]», — сказал министр, пояснив, что индексация составит 4,1%.

При этом, по его словам, индексация работающим пенсионерам в будущем году не предусмотрена. «Нет, мы не меняли условия, мораторий сохранен», — добавил Топилин.

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