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В России рабочий день для некурящих могут сократить до 7 часов

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10.11.2017

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил обращение к министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину, в котором предлагает сократить рабочую неделю для некурящих сотрудников до 35 часов.

Таким образом, при действующей ныне 40-часовой рабочей неделе сокращение составит 5 часов. «В данный момент мною прорабатывается инициатива о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих», — сообщил Власов. Отметим, что при распределении каждого нового свободного часа по рабочим дням недели фактически речь идет о введении 7-часового рабочего дня для некурящих.

Автор инициативы напоминает, что путь предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени для некурящих уже опробован в Европе. Кроме этого, в последнее время сокращение рабочего времени стало общей тенденцией развития трудового законодательства, передает ТАСС.

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