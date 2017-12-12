В России появятся новые дорожные знаки

В России появится несколько десятков новых дорожных знаков и табличек, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), оказавшийся в распоряжении издания.

По данным газеты, среди новых знаков — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен». Он будет использоваться для дополнительного обозначения «вафельной разметки», которая запрещает выезд на перекресток в случае затора, или перекрестка без подобной разметки.

Чтобы обозначить перекрестки, на которых разрешено переходить дорогу наискосок, будут использоваться знаки «Диагональный пешеходный переход». В местах вероятного появления людей с нарушением слуха будут устанавливать знак «Глухие пешеходы», а на дорогах, где трамвайные пути отделены от потока машин, появится знак «Выделенная трамвайная полоса».

На светофорах, в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения. Кроме того, появятся знаки «Направление движения по полосе», «Начало полосы», «Конец полосы» и «Перестроение на параллельную проезжую часть».

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. На основе информации, накопленной по результатам его применения, будет разработан новый национальный стандарт.