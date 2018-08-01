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В России появится железнодорожный лоукостер

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01.08.2018

«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны в отдельный экономкласс, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания, следует из годового отчета ФПК.

Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет», сообщает РИА Новости.

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