В России объявлен общенациональный траур

26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, российский лидер постановил приспустить государственные флаги на всей территории страны; предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи; принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.