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В России объявлен общенациональный траур

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26.12.2016

26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, российский лидер постановил приспустить государственные флаги на всей территории страны; предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи; принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

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