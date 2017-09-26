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В России могут запретить Facebook

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26.09.2017

Facebook прекратит работу в России, если не исполнит закон о персональных данных, это может произойти в 2018 году, пишет ТАСС. Об этом во вторник журналистам заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Закон «О персональных данных» вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.

«Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет — то есть в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — подчеркнул он.

«Официальных писем к нам не поступало, — добавил он. — У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем».

«Мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети, — сказал он. — Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден».

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