В России могут ввести утильсбор на велосипеды

Минпромторг РФ прорабатывает возможный вариант ввода утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

«В настоящее время Минпромторгом России прорабатываются возможные механизмы введения утилизационного сбора в отношении велосипедов и велосипедных рам. При этом основные параметры указанного утилизационного сбора будут обсуждаться совместно с Минприроды России», — сообщил РИА Новости представитель министерства.

До этого министерство разработало изменения в закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», наделяющие правительство полномочиями по определению отдельных видов продукции машиностроения, в отношении которой планируется установить утилизационный сбор, а также порядка его администрирования и размера ставки. На данный момент ведомство с экспертным и отраслевыми сообществами обсуждает перечень такого оборудования.