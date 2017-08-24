В России могут ввести штраф за вождение не прошедшего техосмотр автомобиля
24.08.2017
В России могут ввести штраф за управление автомобилем, который не прошел техосмотр, и за «несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности», следует из законопроекта, размещенного на интернет-портале нормативных правовых актов.
Штраф составит 800 рублей.
«В рамках усиления ответственности собственников транспортных средств вводится административная ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не был проведен технический осмотр, включая автоматическую фиксацию указанных правонарушений камерами на дорогах общего пользования», — говорится в пояснительной записке к проекту.
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