В России могут ввести штраф за вождение не прошедшего техосмотр автомобиля

В России могут ввести штраф за управление автомобилем, который не прошел техосмотр, и за «несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности», следует из законопроекта, размещенного на интернет-портале нормативных правовых актов.

Штраф составит 800 рублей.

«В рамках усиления ответственности собственников транспортных средств вводится административная ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не был проведен технический осмотр, включая автоматическую фиксацию указанных правонарушений камерами на дорогах общего пользования», — говорится в пояснительной записке к проекту.