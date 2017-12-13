В России до 2023 года планируется реализовать свыше 3,5 тыс. региональных инвестпроектов

Субъекты РФ планируют в течение пяти лет, с 2018 по 2022 годы, реализовать на своей территории свыше 3,5 тысячи инвестиционных проектов на сумму порядка 18 трлн рублей, сказал руководитель рабочей группы Госсовета РФ «О развитии региональной промышленной политики», губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Информация о проектах была собрана рабочей группой на основе опроса регионов по их финансовой потребности для обеспечения промышленного роста, на основе ответов субъектов на запросы о наличии инвестиционных проектов, которые они бы хотели реализовать на своей территории, передает ТАСС.

«Так, по данным опроса, в период 2018-2022 годов в субъектах Российской Федерации запланировано 3530 промышленных инвестиционных проектов, на сумму 18 трлн 480 млрд рублей. При этом в категории проектов от 500 млн руб. до 3 млрд руб. — около одной тысячи проектов стоимостью более 1 трлн рублей. Предполагаемый размер требуемых инвестиций составляет порядка 700 млрд рублей», — сказал он в среду на втором заседании рабочей группы.