В России число трудоустроенных инвалидов за год выросло на 20%

Число трудоустроенных по направлениям службы занятости инвалидов за год увеличилось на 20%, сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, выступая на стратегической сессии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Модернизация служб занятости населения».

«В первом полугодии 2017 число трудоустроенных по направлениям службы занятости инвалидов выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует Вуколова пресс-служба Роструда.

Вуколов также отметил, что в ближайшее время необходимо приступить к организации работы по трудоустройству молодежи и формированию базы стажировок для нее.

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