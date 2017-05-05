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В РФ планируется создать электронную базу трудовых достижений граждан

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05.05.2017

Систему, в которой будут фиксироваться все образовательные и трудовые достижения россиян, планируется создать в России.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС проекте программы «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанном Минкомсвязью.

«Создать систему цифровой фиксации персональных траекторий развития граждан, включающей запись трудовых и образовательных процессов», — говорится в проекте документа.

Систему фиксации персональных траекторий развития гражданина, в том числе результатов его деятельности и аттестации, планируется разработать в 2019 году. Такую базу смогут использовать и сами работники, и организации, где они учатся или работают.

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