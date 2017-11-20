В реестр компетентных подрядчиков Орловской области включены 56 организаций

Такую информацию озвучил руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин на аппаратном совещании в областной администрации.

В состав комиссии по предварительному отбору и формированию реестра компетентных подрядчиков Орловской области входят представители Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, общественного совета по ЖКХ.

Региональный фонд капитального ремонта осуществляет отбор подрядных организаций только из числа включенных в реестр компетентных подрядчиков Орловской области.

Комиссией проведено 24 предварительных отбора. Отборы подрядных организаций производятся раз в квартал. На соответствие предъявляемым требованиям проанализированы документы по 141 заявке подрядчиков. К предварительному отбору допущена 81 заявка, 60 заявок подрядчиков отклонено.

Проверка подрядчиков на соответствие предъявляемым требованиям проводится и в межотборочные сроки. При изменении с 1 июля 2017 года требований законодательства по условиям членства в саморегулируемой организации 9 подрядчиков (11 реестровых записей) исключены из реестра.

В реестре на сегодня имеется 70 записей. В него вошли такие крупные местные строительные организации как ОАО «Орелагропромстрой», ОАО «Орелстрой» и их дочерние структуры. КУ ОО «Орелгосзаказчик» включено как организация, осуществляющая строительный контроль.

Врио Губернатора Орловской области поручил Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства провести проверку в отношении членов реестра квалифицированных подрядных организаций на предмет их соответствия установленным требованиям.

«В первую очередь нужно создать условия для работы местных организаций, которые имеют положительных опыт работы, к которым нет нареканий», — подчеркнул Андрей Клычков. Он добавил, что с подрядными организациями необходимо наладить конструктивное взаимодействие. Если же будут выявлены финансовые правонарушения с их стороны, следует без промедления обращаться в правоохранительные органы.