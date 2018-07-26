Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.07.2018 Четверг 10:15
сейчас в эфире
09:55
Телесериал
Катина любовь-2. 33-я серия|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В реализацию инвестпроекта ООО «Промпарк» в Новосильском районе вложено почти 1,4 млрд руб.

В реализацию инвестпроекта ООО «Промпарк» в Новосильском районе вложено почти 1,4 млрд руб.

Версия для печати

26.07.2018

С ходом работ строительства тепличного комплекса ООО «Промпарк» Андрей Клычков ознакомился сегодня в ходе рабочей поездки в муниципальное образование.

В настоящее время ведется строительство первой очереди тепличного комплекса. Его завершение запланировано на октябрь. В эксплуатацию будет введено 6,5 га теплиц. Общая площадь комплекса после завершения третьей очереди строительства составит 12 га.

Общий объем инвестиций превысит 3 млрд рублей.

Было отмечено, что уже после сдачи первой очереди комплекса здесь ожидается первый урожай овощей — это томаты, огурцы и салат.

На предприятии будет задействовано порядка 120 сотрудников, подготовка кадров уже началась, в основном, это местные жители.

«Проект ООО „Промпарк“ стал вторым значимым инвестиционным проектов на территории Новосильского района, − отметил Андрей Клычков. − Деятельность реальных инвесторов обеспечит налоговые поступления в бюджет и частичное решение проблемы трудоустройства в муниципалитете».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48102

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.07.2018

Клычков обсудил актуальные вопросы развития Новосильского района с его жителями

25.07.2018

Совфед рассмотрит закон о повышении НДС на 20% 28 июля

25.07.2018

Стратегия социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года вынесена на широкое общественное обсуждение

25.07.2018

Клычков принял участие в церемонии открытия элеватора АО «Орёл Нобель-Агро» в Новосильском районе

1
25.07.2018

ЦИК примет решение о пенсионном референдуме 27 июля при участии КПРФ

$ USD63.0836(+0.16)26.07
€ EUR73.751(+0.22)26.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online