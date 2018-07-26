В реализацию инвестпроекта ООО «Промпарк» в Новосильском районе вложено почти 1,4 млрд руб.

С ходом работ строительства тепличного комплекса ООО «Промпарк» Андрей Клычков ознакомился сегодня в ходе рабочей поездки в муниципальное образование.

В настоящее время ведется строительство первой очереди тепличного комплекса. Его завершение запланировано на октябрь. В эксплуатацию будет введено 6,5 га теплиц. Общая площадь комплекса после завершения третьей очереди строительства составит 12 га.

Общий объем инвестиций превысит 3 млрд рублей.

Было отмечено, что уже после сдачи первой очереди комплекса здесь ожидается первый урожай овощей — это томаты, огурцы и салат.

На предприятии будет задействовано порядка 120 сотрудников, подготовка кадров уже началась, в основном, это местные жители.

«Проект ООО „Промпарк“ стал вторым значимым инвестиционным проектов на территории Новосильского района, − отметил Андрей Клычков. − Деятельность реальных инвесторов обеспечит налоговые поступления в бюджет и частичное решение проблемы трудоустройства в муниципалитете».