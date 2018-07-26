В реализацию инвестпроекта ООО «Промпарк» в Новосильском районе вложено почти 1,4 млрд руб.
26.07.2018
С ходом работ строительства тепличного комплекса ООО «Промпарк» Андрей Клычков ознакомился сегодня в ходе рабочей поездки в муниципальное образование.
В настоящее время ведется строительство первой очереди тепличного комплекса. Его завершение запланировано на октябрь. В эксплуатацию будет введено 6,5 га теплиц. Общая площадь комплекса после завершения третьей очереди строительства составит 12 га.
Общий объем инвестиций превысит 3 млрд рублей.
Было отмечено, что уже после сдачи первой очереди комплекса здесь ожидается первый урожай овощей — это томаты, огурцы и салат.
На предприятии будет задействовано порядка 120 сотрудников, подготовка кадров уже началась, в основном, это местные жители.
«Проект ООО „Промпарк“ стал вторым значимым инвестиционным проектов на территории Новосильского района, − отметил Андрей Клычков. − Деятельность реальных инвесторов обеспечит налоговые поступления в бюджет и частичное решение проблемы трудоустройства в муниципалитете».
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