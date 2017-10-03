В районе Малой Гати состоялась памятная акция, посвященная 76-й годовщине битвы за Орел

Инициатором ее проведения выступило управление молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Представители военно-патриотических клубов, поисковых и волонтерских организаций и жители областного центра при поддержке Администрации Орловского района организовали расчистку от мусора бывших окопов защитников Орла в 1941 году, и территории, прилегающей к братской могиле и установленному здесь мемориальному знаку.

В митинге памяти, посвященном событиям октября 1941 года, приняли участие начальник отдела поддержки молодежных инициатив управления молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Андрей Сиротов, депутаты областного Совета народных депутатов Владимир Пукаев и Олег Копин, руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков, участники памятной акции. Отмечено, что на благоустройство воинского захоронения вблизи п. Малая Гать из регионального бюджета выделено 300 тыс. рублей, подготовлена проектно-сметная документация, определен подрядчик работ. В течение октября планируется смонтировать на мемориале флагштоки со знаменами Орловской области и войсковых частей, принимавших участие в обороне на данном участке фронта, установить скамейки и выложить тротуарной плиткой территорию перед братской могилой.