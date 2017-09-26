В районах Орловщины награждают юбилейным знаком «80 лет Орловской области»

Торжественные мероприятия уже прошли в городе Ливны, Ливенском, Сосковском, Дмитровском, Малоархангельском, Колпнянском и других районах.

За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие нашего региона, в обеспечение духовно-нравственного воспитания населения, в популяризацию и повышение авторитета Орловской области высокой награды удостоены ветераны войны и труда, работники сферы АПК, промышленности, образования, здравоохранения, культуры, спорта, работники бюджетной сферы и органов местного самоуправления, сферы социальной защиты населения, сферы общественного питания, работники сферы средств массовой информации, индивидуальные предприниматели, представители районных ветеранских общественных организаций.

В Дмитровском районе памятные знаки к 80-летию Орловской области вручены 70 жителям, 13 из них — члены Дмитровского районного совета ветеранов труда и войны.

Среди 75 награжденных колпнянцев — почетный гражданин Колпнянского района, ветеран боевых действий в Афганистане, полковник Александр Павлов и десять винов-интернационалистов.

Юбилейные знаки вручают и ветеранам. Участники Великой Отечественной войны принимают поздравление на дому. В Ливенском районе награду получили 16 ветеранов, а в городе Ливны отмечены заслуги 47 участников войны.

Заслуженные награды накануне получили и работники Малархангельской центральной районной больницы.

Церемонии награждения юбилейным знаком «80 лет Орловской области» продолжатся.