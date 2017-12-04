В правительстве Орловской области создан отдел по информационной политике

Соответствующие документы подписаны 1 декабря.

Вновь созданный отдел находится в структурном подчинении главы Администрации Вадима Соколова. Он будет отвечать за информационную политику администрации, а также взаимодействовать с государственными СМИ региона — к ним относится телеканал «Первый областной», газета «Орловская правда» и 24 районные газеты. Отдел также замыкает на себя коммуникации со СМИ персонально врио главы региона Андрея Клычкова.

Отдел по информационной политике будет работать в тесном взаимодействии с Управлением пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы, которое существует в составе Департамента внутренней политики. Его по-прежнему возглавляет Сергей Тюрин. Из структуры пресс-службы в новый отдел передается сектор по работе с государственными СМИ.

Отдел по информационной политике возглавила журналист Наталья Рожкова, которая ранее работала в ряде федеральных и московских изданий на руководящих должностях, в частности, возглавляла политическое направление в «Московском комсомольце», была ведущим редактором отдела политики «Ленты.Ру». В администрацию Орловской области она пришла с поста замредактора отдела политики газеты «Известия».