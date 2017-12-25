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  3. В посёлке Тросна состоялся открытый турнир по мини-футболу на Кубок Петра Немова

В посёлке Тросна состоялся открытый турнир по мини-футболу на Кубок Петра Немова

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25.12.2017

В посёлке Тросна состоялся открытый турнир по мини-футболу на Кубок Петра Немова.
Первенство прошло на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный». В соревнованиях приняли участие команды из Шаблыкино, Дмитровска, Малоархангельска, Глазуновки, Корсаково, Тросны, Никольского, а также п. Поныри Курской области.
Участников турнира приветствовал глава Троснянского района Александр Насонов. «Мы рады встрече с воспитанником орловского футбола, игроком премьер-лиги Петром Немовым. Он заложил традицию проведения в канун новогодних праздников в районном центре мини-футбольного турнира» — отметил глава района.

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