В посёлке Тросна состоялся открытый турнир по мини-футболу на Кубок Петра Немова.

Первенство прошло на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный». В соревнованиях приняли участие команды из Шаблыкино, Дмитровска, Малоархангельска, Глазуновки, Корсаково, Тросны, Никольского, а также п. Поныри Курской области.

Участников турнира приветствовал глава Троснянского района Александр Насонов. «Мы рады встрече с воспитанником орловского футбола, игроком премьер-лиги Петром Немовым. Он заложил традицию проведения в канун новогодних праздников в районном центре мини-футбольного турнира» — отметил глава района.