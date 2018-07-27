В поселке Глазуновка открыта новая детская площадка

Ее строительство вошло в губернаторскую программу «Наш дом: комфортная среда».

В праздничных торжествах принял участие Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача обеспечить благоприятные условия для жизни граждан в сельских населенных пунктах. На Орловщине она поэтапно реализуется в рамках губернаторских программ «Наш дом: комфортная среда», «Помощь в развитии муниципальных образований», «Народный бюджет» в тесном взаимодействии с населением. В первую очередь строятся и реконструируются объекты, о необходимости которых заявили местные жители.

Как было сообщено, на строительство детской площадки из регионального бюджета направлено более 2 млн рублей. Ее удалось оборудовать в течение месяца ко Дню района.

В настоящее время в непосредственной близости планируется построить спортивный комплекс с хоккейным кортом и футбольным полем.

Праздничный день продолжил митинг, посвященный 75-летию освобождения Глазуновского района

Его участниками стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства, глава района Сергей Шамрин, ветеран Великой Отечественной войны Александр Федорович Смоляков, труженик тыла Николай Иванович Тишкин.

Андрей Клычков отметил богатую героическую и трудовую историю глазуновской земли, успехи в ее современном социально-экономическом развитии.

«Глазуновский район находился 16 месяцев в оккупации. Здесь никогда не померкнет слава героев-освободителей», — выразил уверенность врио Губернатора. Он озвучил глазуновцам инициативу установки мемориальных знаков на домах ветеранов Великой Отечественной войны.

Память погибших почтили минутой молчания. Затем возложили гирлянду цветов к воинскому мемориалу.