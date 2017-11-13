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В Покровском и Верховском районах ограничена охота

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13.11.2017

Ограничения охоты установлены в охотничьем угодье ООО «Лес», расположенным в Верховском и Покровском районах, с учетом ходатайства общества.

Запрещено проведение любительской и спортивной охоты, за исключением охоты на кабана с вышек и подхода, на территории зоны охраны охотничьих ресурсов площадью 2,1 тыс. га в следующих границах:

западная — от пересечения автодороги пос. Покровское — пос. Верховье границы Покровского и Верховского районов;

северная — по границе Покровского и Верховского районов до пересечения с грунтовой дорогой н. п. Успеновка — н. п. Федоровка и далее по этой грунтовой дороге до пересечения с автодорогой н. п. Федоровка — н. п. В. Залегощенский;

восточная — по автодороге н. п. Федоровка — н. п. Корсуньдо пересечения с автодорогой пос. Покровское — пос. Верховье;

южная — по автодороге пос. Покровское — пос. Верховье до пересечения с границей Покровского и Верховского районов.

Также установлен запрет на проведение любительской и спортивной охоты на территории зоны нагонки и натаски собак охотничьих пород площадью 0,8 тыс. га в следующих границах:

восточная — от н. п. Первомайский по автодороге до ее пересечения с автодорогой г. Орел — пос. Верховье;

северная — от пересечения автодороги г. Орел — пос. Верховье с автодорогой пос. Покровское — пос. Верховье на запад до н. п. Туровка;

юго-западная — от н. п. Туровка по грунтовой дороге до н. п. Первомайский.

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