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  3. В парке "Дворянское гнездо" установят скульптуру Лизы Калитиной

В парке "Дворянское гнездо" установят скульптуру Лизы Калитиной

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31.08.2017

Бронзовая скульптура Лизы Калитиной будет установлена на территории ландшафтного сквера «Дворяское гнездо». Такой подарок городу сделает АО «Корпорация «ГРИНН», сообщает пресс-служба городской администрации.

Предложение корпорации сегодня, 31 августа, на заседании Орловского городского Совета народных депутатов озвучила Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации города Орла — начальник управления социальной поддержки насления, физической культуры и спорта. Она также отметила, что предварительно этот вопрос обсудили на городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства. Место установки и эскиз скульптуры согласован с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Расходы по проектированию, изготовлению и установке памятника будут произведены за счет средств ОА «Корпорация «ГРИНН».

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