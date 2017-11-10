В Орпе отметили 199 лет со дня рождения Ивана Тургенева

Торжества по случаю этой даты прошли сегодня и были организованы Объединенным государственным литературным музеем И.С. Тургенева.

Его участниками стали первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Дмитрий Моисеев, директор ОГЛМТ Вера Ефремова, представители культурной общественности Орловщины, студенты.

По традиции участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена на месте дома, где родился русский писатель на улице Салтыкова-Щедрина.

Затем уже в музее писателей-орловцев гостям была представлена книга для детского чтения «Сказки Бежина луга», которая совсем недавно вышла в свет в издательстве «Орлик».

В программу праздника также вошли народные музыкальные номера в исполнении ансамбля «Благовест», старинные русские романсы.