В Орпе отметили 199 лет со дня рождения Ивана Тургенева
09.11.2017
Торжества по случаю этой даты прошли сегодня и были организованы Объединенным государственным литературным музеем И.С. Тургенева.
Его участниками стали первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Дмитрий Моисеев, директор ОГЛМТ Вера Ефремова, представители культурной общественности Орловщины, студенты.
По традиции участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена на месте дома, где родился русский писатель на улице Салтыкова-Щедрина.
Затем уже в музее писателей-орловцев гостям была представлена книга для детского чтения «Сказки Бежина луга», которая совсем недавно вышла в свет в издательстве «Орлик».
В программу праздника также вошли народные музыкальные номера в исполнении ансамбля «Благовест», старинные русские романсы.