В Орловском районе после капремонта открылся Дом культуры
07.12.2017
Обновленный ДК открылся в деревне Карпово, где проживает порядка 600 человек. В следующем году учреждение отметит 50-летний юбилей. Ремонт был проведен в сжатые сроки: меньше года прошло с момента сдачи проектно-сметной документации до сдачи объекта.
Стоимость ремонтных работ составила 3,1 млн рублей, в том числе 1,1 млн рублей — это средства районного бюджета. В помещении ДК заменили окна, провели внутреннюю отделку, проложили систему водоотведения. Кроме того, было отремонтировано помещение Карповской сельской библиотеки.
Уже в день открытия Карповского ДК все творческие кружки и клубы приступили к репетициям и занятиям.
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