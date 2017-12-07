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В Орловском районе после капремонта открылся Дом культуры

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07.12.2017

Обновленный ДК открылся в деревне Карпово, где проживает порядка 600 человек. В следующем году учреждение отметит 50-летний юбилей. Ремонт был проведен в сжатые сроки: меньше года прошло с момента сдачи проектно-сметной документации до сдачи объекта.

Стоимость ремонтных работ составила 3,1 млн рублей, в том числе 1,1 млн рублей — это средства районного бюджета. В помещении ДК заменили окна, провели внутреннюю отделку, проложили систему водоотведения. Кроме того, было отремонтировано помещение Карповской сельской библиотеки.

Уже в день открытия Карповского ДК все творческие кружки и клубы приступили к репетициям и занятиям.

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