В Орловском районе подвели итоги конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года»
10.02.2017
Конкурс проводился с декабря 2016 года по январь 2017 года. Испытание состояло из одного заочного и трех очных туров.
Как сообщает газета «Наша жизнь», свои силы проверили 8 учителей и 5 работников дошкольного образования.
Оценку материалов и выступлений осуществляли члены жюри, в состав которого вошли руководители методических объединений педработников.
Победителем конкурса «Учитель года» стала учитель русского языка Знаменской средней школы Наталья Алексеева.
Лучшим воспитателем года признана воспитатель детского сада № 12 Ирина Дугина.
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