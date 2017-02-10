В Орловском районе подвели итоги конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года»

Конкурс проводился с декабря 2016 года по январь 2017 года. Испытание состояло из одного заочного и трех очных туров.

Как сообщает газета «Наша жизнь», свои силы проверили 8 учителей и 5 работников дошкольного образования.

Оценку материалов и выступлений осуществляли члены жюри, в состав которого вошли руководители методических объединений педработников.

Победителем конкурса «Учитель года» стала учитель русского языка Знаменской средней школы Наталья Алексеева.

Лучшим воспитателем года признана воспитатель детского сада № 12 Ирина Дугина.