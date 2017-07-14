В Орловском краеведческом музее продожает работать фотовыставка «Девять»

В Орловском краеведческом музее продолжает работать фотовыставка «Девять». Как сообщает портал «Инфоорёл», на ней представлены работы девяти фотомастеров из клуба «Пушкино», который существует в одноимённом городе Московской области.

Несмотря на то, что авторы снимков не орловцы, некоторые их работы хранятся в фондах музея.

Клуб «Пушкино» существует с 1985-го года.

Каждый из фотографов — участников выставки разрабатывает своё оригинальное направление. Например, Павел Гниловский снимает инсталляции из чеснока, Дмитрий Линников фиксирует жизнь Русской Православной Церкви, а Алексей Колотушкин увлечён возможностями инфракрасной камеры.