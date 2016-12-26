В Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка Андрея Сасина

На выставке «Лица» представлено 45 фотографий, большая часть из которых — портреты известных орловских журналистов, художников, политиков и общественных деятелей. Из работ, сделанных в 2016 году, выделяются портреты основателя легендарной рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука и джазовых музыкантов североамериканской группы Marion Cowings & Eric Alexander Quartet, принимавших участие в фестивале «Джазовая провинция».

«При отборе фотографий на выставку, определяющим критерием для меня было наличие равного „накала“ эмоций в портретах, сделанных в различных условиях. Они должны молча „разговаривать“ со зрителем и даже задавать ему вопросы. Не важно, позировали или не позировали мне герои снимков, видели они фотокамеру или не видели, было ли это во время официальных мероприятий или в неформальной обстановке, я старался увидеть в человеке присущую только ему особенность и подчеркнуть ее», — рассказал автор.

Выставка будет работать до 20-х чисел января 2017 года.