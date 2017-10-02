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  3. В Орловской области завершен капитальный ремонт участка трассы Р-119 Орел – Тамбов

В Орловской области завершен капитальный ремонт участка трассы Р-119 Орел – Тамбов

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02.10.2017

ФКУ Упрдор Москва-Харьков ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 10-километровоый участок федеральной автодороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов в Покровском районе.

Для повышения безопасности дорожного движения установлены новые сигнальные столбики, дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, нанесена разметка, устроено электроосвещение.

На автобусных остановках построены переходно-скоростные полосы и заездные карманы, установлено 6 автопавильонов.

В целях обеспечения экологической охраны бассейна реки Кунач, в непосредственной близости к которой проходит участок трассы, устроены современные очистные сооружения. Кроме того, вдоль дороги высажено почти 3,5 тыс. саженцев клена.

До конца текущего года дорожники выполнят капитальный ремонт еще на двух участках указанной автодороги, общей протяженностью более 35 км.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42315

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