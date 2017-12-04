В Орловской области зафиксирован рост сезонной заболеваемости ОРВИ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, за период с 24 по 30 ноября в регионе зарегистрировано превышение расчетных эпидемических порогов среди детей в возрасте 7-14 лет на 24,5%. По состоянию на 30 ноября введен карантин в 5 школах и отдельных классах 9-ти школ города Орла, Кромского и Орловского района в целях недопущения передачи острых респираторных вирусных инфекций.

Незначительное превышение эпидемических порогов зарегистрировано среди населения области и города Орла на 11,8% и 12,2% соответственно.

В целом заболеваемость ОРВИ на территории области находится на неэпидемическом уровне. Ситуация по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, благополучная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на уровне среднемноголетних данных.

По состоянию на 30 ноября в области против гриппа привито более 319 тыс. человек, что составляет 42% от численности населения области, в том числе привито более 63 тыс. детей (46,9% от численности детского населения области).

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями среди детей сложилась в городе Орле, Орловском, Свердловском и Ливенском районах.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с Департаментом здравоохранения Орловской области и Департаментом образования Орловской области продолжается реализация комплексного плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по снижению заболеваемости населения области ОРВИ и внебольничными пневмониями.