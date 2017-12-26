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В Орловской области выдано более 100 тысяч карт «Мир»

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26.12.2017

В Орловской области выдано более 100 тысяч карт «Мир».
Жители региона активно используют банковские карты для оплаты товаров и услуг. Так, за 9 месяцев текущего года средняя сумма покупки по карте «Мир» в регионе составила 557,7 рублей.
В Центральном федеральном округе в октябре текущего года количество транзакций с использованием национальной платежной карты превысило 11,9 млн операций, средний чек составил 528 рублей.
По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), в Российской Федерации банками-участниками платежной системы «Мир» уже выпущено более 26 миллионов карт. В 2018 году НСПК рассчитывает удвоить показатели.
Одним из важных направлений работы НСПК в ближайшее время станет масштабный выпуск карт «Мир», оснащенных защищенным микрочипом отечественного производства. Эксперты отмечают, российская микросхема и программное обеспечение к ней гарантирует пользователю отсутствие «скрытого» (недекларированного) функционала. Микросхема была разработана по заказу Банка России.
В Отделении по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу напоминают, что поэтапный переход на карту «Мир» для бюджетных организаций определен законом до 1 июля 2018 года, пенсионеры могут перейти на карту национальной платежной системы до 1 июля 2020 года.

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