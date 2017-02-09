В Орловской области введут временные ограничения движения грузового транспорта

Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал распоряжения о ведении весной и летом 2017 года временных ограничений движения грузовых транспортных средств в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

С 3 апреля по 2 мая будет введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная тележка, 4 тонны — трехосная тележка. Ограничения не коснутся международных перевозок грузов, пассажирских автобусов, транспортных средств для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации.

В списке автомобильных дорог общего пользования, на которых вводятся ограничения движения грузового автотранспорта: Орёл — Ефремов, Нарышкино — Сосково, Орёл — Знаменское, Болхов — «Орёл — Витебск», Горки — Шаблыкино, Ливны — Русский Брод — Верховье, Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — Долгое, Змиёвка — Глазуновка — Тросна, Болхов — Мценск — Новосиль, Новосиль — Корсаково — Орлик, Хомутово — Александровка, Дросково — Колпны, «Москва — Киев» — Комаричи — Дмитровск Орловский — Кромы в границах Орловской области, Дмитровск — Долбенкино — граница Курской области, Ливны — Красная Заря, Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря, Покровское — Верховье, Ливны — Евланово — Долгое, Колпны — Моховое — граница Курской области, Корсаково — Войново — Жилино, «Нарышкино — Сосково» — Салтыки, «Глазуновка — Тросна» — Богородское — Кромы, Разбегаевка — Васильевка, «Кромы — Дмитровск» — Красное Знамя, Сосково — Волчьи Ямы — Красное Знамя, «Кромы — Дмитровск» — Кутафино, Кутафино — Красная Роща, «Кутафино — Красная Роща» — «Должонки — Мураевка», Северный подъезд к г. Мценск, Южный подъезд к г. Мценск, «Хомутово — Красная Заря» — Судбище, Судбище — «Орёл — Ефремов», Парамоново — «Орёл — Знаменское», Сосково — Мураевка — Должонки, «Сосково — Волчьи Ямы» — Мыцкое (с 0+000 по 5+800) до поворота к н. п. Робье, «Сосково — Волчьи Ямы» — Мыцкое« — Робье, Нарышкино — Парамоново, «Шаблыкино — Титово» (с 0+000 по 2+600) до поворота к н. п. Робье, «Орёл — Ефремов» — Моховое, «Северный подъезд к г. Орёл» — Лунево — Моховое, «Ливны — Навесное» — Грачев Верх — граница Липецкой области, Ливны — Навесное, Малоархангельск — Архарово, Орёл — Гать — Лаврово — Редькино, Нарышкино — Большое Сотниково, Болотовские Дворы — Большое Сотниково, «Болхов — «Орёл — Витебск» — Гнездилово — Льгов, Змиёвка — Никольское, «Орёл — Витебск» — Муравлево, Хотынец — Жудре, Жудре — Радовище, Радовище — Льгов, «Жудре — Радовище» — Старое — Святой Колодезь, Шаблыкино — Юшково, Шаблыкино — Сомово — Рядовичи, Юшково — Муравельник, «Кромы — Макеево» — Черкасская.

С 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 С (по данным Гидрометцентра России) будет вводиться временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием в соответствии с Перечнем автодорог, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501.

Временное ограничение движения вводится путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам транспортным средством, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого превышает установленные на территории Российской Федерации допустимые осевые нагрузки транспортных средств, записи следующего содержания: «При введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».