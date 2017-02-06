В Орловской области введены ограничения охоты

Постановлениями Правительства Орловской области от 1 февраля № 22 и № 23 вводятся ограничения охоты с учетом ходатайства муниципального предприятия «Охотник» и Орловской областной общественной организации детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка».

В соответствии с документом, запрещено проведение спортивной и любительской охоты на территории охотничьего угодья муниципального предприятия «Охотник», расположенного в Залегощенском районе, площадью 0,7 тыс. га в следующих границах:

cеверная — от пересечения грунтовой дороги (д. Сутолка на д. Тросняково) с границей охотугодий Новосильского района до пересечения с границей охотугодий Верховского района;

восточная — от места пересечения границ охотугодий Новосильского и Верховского районов по границе охотугодий Верховского района до пересечения с железной дорогой;

южная — от места пересечения железной дороги с границей охотугодий Верховского района вдоль по железной дороге до железнодорожного переезда в д. Сутолка;

западная — от железнодорожного переезда в д. Сутолка (автодорога Орёл — Ефремов) по грунтовой дороге на д. Тросняково до пересечения с границей охотугодий Новосильского района.

Также запрещено проведение спортивной и любительской охоты на территории зоны охраны охотничьих ресурсов охотничьего угодья Орловской областной общественной организации детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка», расположенного в Мценском районе, площадью 5,7 тыс. га в следующих границах:

cеверная — от моста через р. Оку в районе н. п. Карандаково по автодороге Мценск — Болхов до пересечения с автодорогой Мценск — Сторожевое в районе н. п. Фарофоново;

восточная — от н. п. Поветкино по автодороге Сторожевое — Мценск до пересечения с автодорогой Мценск — Болхов;

южная — от н. п. Аниканово по автодороге Сторожевое — Мценск до н. п. Поветкино;

западная — от н. п. Аниканово по автодороге к н. п. Рассвет и до р. Оки, далее вниз по течению р. Оки до пересечения с автодорогой Мценск — Болхов в районе н. п. Карандаково.