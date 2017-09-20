Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.09.2017 Среда 12:25
сейчас в эфире
12:05
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области внедряют электронную ветеринарную сертификацию

В Орловской области внедряют электронную ветеринарную сертификацию

Версия для печати

20.09.2017

Управлением ветеринарии Орловской области совместно с Департаментом сельского хозяйства проведено совещание в режиме видеоконференции по вопросу внедрения электронной ветеринарной сертификации на территории области. В нем приняли участие представители торговых предприятий, сельскохозяйственных организаций, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, предприятий потребительской кооперации, органов управления АПК муниципальных районов, бюджетных учреждений ветеринарии.

Заместитель начальника Управления ветеринарии Алексей Максимовский и начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Елена Мальцева рассказали о ходе внедрения сертификации на территории региона.

Для эффективной и бесперебойной работы предприятиям и индивидуальным предпринимателям до 1 января 2018 года требуется зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий», обучить персонал работе в системе, оборудовать рабочие места компьютерной техникой и выходом в Интернет, учётную систему предприятий интегрировать с ФГИС «Меркурий».

Автоматизированная система «Меркурий», созданная для оформления ветеринарных сопроводительных документов, позволит избежать попадания в реализацию фальсифицированной, запрещенной к обороту в Российской Федерации продукции. Электронная сертификация также сокращает затраты времени на оформление документов и финансовые затраты производителей.

По всем вопросам, связанным с регистрацией и работой в автоматизированной системе «Меркурий», следует обращаться в Управление ветеринарии Орловской области: телефоны (4862) 594 — 197, 598 — 699, 598 — 698, 594 — 199, адрес электронной почты: vetupr_orel@mail.ru, а также в Управление Федеральной службы по ветеринарной и фитосанитарной службы по Орловской и Курской областям.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42092

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.09.2017

В Орле оштрафованы недобросовестные управляющие компании

20.09.2017

В Общественной палате Должанского района прошел День открытых дверей

20.09.2017

В Орловской области увеличилось поголовье скота и птицы

20.09.2017

В Орловской области намолочено 2,8 млн тонн зерна

19.09.2017

Глава Минэкономразвития сравнил ситуацию в экономике РФ с экономикой США 1980-х годов

$ USD58.0993(+0.48)20.09
€ EUR69.6785(+0.93)20.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online