В Орловской области ужесточен контроль за безопасностью дорожного движения

Этой теме было посвящено заседание комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Николай Злобин. Участниками мероприятия стали члены регионального Правительства, руководители силовых структур, главы муниципальных образований.

В рамках реализации губернаторской программы «Стандарт дорожных работ. Объемы и качество» в Орле и области ремонтируются дороги. Особое внимание — городу Орлу. В этом году запланирован ремонт на 32 участках автомобильных дорог общей протяженностью почти 18 км и объемом финансирования в 197 млн рублей.

Особое внимание было уделено пассажирским перевозкам. Сегодня межмуниципальную маршрутную сеть Орловской области составляют 135 маршрутов, из них 96 маршрутов пригородного сообщения, 39 — междугородного. Для транспортного обслуживания межмуниципальных маршрутов привлекается 328 единиц транспортных средств.

В первом полугодии 2018 года в рамках работы по осуществлению перевозок по межмуниципальным маршрутам обновлен парк подвижного состава перевозчиков. Контроль за исполнением движения транспортных средств по маршрутам осуществляется при помощи системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, приборами которой оснащены все транспортные средства, используемые для перевозок по межмуниципальным маршрутам.

В целях повышения качества обслуживания пассажиров на общественном транспорте функционирует Единая система реагирования на жалобы по работе общественного транспорта по многоканальному бесплатному номеру 8(800) 250 5011.

По поручению врио Губернатора области Андрея Клычкова начата деятельность по разработке единой схемы организации транспортного обслуживания в границах Орла и Орловского района.

На совещании обсудили безопасность перевозок организованных групп детей. На сегодня 170 общеобразовательных организации области осуществляют подвоз более 5 тыс. учащихся по 324 маршрутам.

Местным органам власти поручено обратить внимание на состояние пешеходных переходов у образовательных учреждений.

Пристальное внимание члены комиссии уделили необходимости включения в проекты при реконструкции и ремонте дорог обязательных требований по освещению, наличию разметки, дорожных знаков, тротуаров и других элементов дорожной инфраструктуры.