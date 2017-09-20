В Орловской области увеличилось поголовье скота и птицы

По данным Орелстата, по состоянию на 1 сентября 2017 года поголовье молочного стада выросло на 8,5% к уровню 1 сентября 2016 года и составило 41,8 тыс. голов. Общее поголовье крупного рогатого скота в Орловской области составляет 158,8 тыс. голов.

Поголовье свиней выросло на 10,5% к уровню 1 сентября 2016 года. По состоянию на 1 сентября текущего года этот показатель составляет 407,5 тыс. голов.

На 11,6% выросло поголовье овец и коз по сравнению с началом 2017 года и составляет 66,1 тыс. голов.

Увеличилось и поголовье птицы. Теперь оно составляет 3,4 млн голов. Рост этого показателя составил 14,7% и 30,7% по сравнению с уровнем на 1 сентября 2016 года и 1 января 2017 года соответственно.