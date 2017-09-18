В Орловской области утвержден средний размер платы за детский сад в 2018 году
18.09.2017
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области в следующем году средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах составит 1018 рублей по муниципальным районам и 1753 рубля по городским округам.
Эта величина необходима для расчета размера компенсации части родительской платы за детский сад.
Отметим, что порядок обращения, назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, установлен Постановлением Правительства Орловской области № 93 от 18 апреля 2014 года.
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