В Орловской области установлен новый прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной социальной доплаты.

В 2018 году его размер составит 8550 рублей.

Напомним, что федеральная социальная доплата производится органами Пенсионного фонда РФ неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения (пенсия, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, иные меры социальной поддержки в денежном выражении и др.) ниже прожиточного минимума, установленного для указанных целей.

На сегодня количество получателей федеральной социальной доплаты составляет 21 391 человек. Это 7,9 % от общего числа пенсионеров.

Социальная доплата до прожиточного минимума выплачивается только неработающим пенсионерам.