В Орловской области уклоняются от призыва 350 человек

Сегодня на инструкторско-методическом сборе в областной администрации первый вице-губернатор Орловской области Александр Бударин заявил, что от службы в армии в регионе уклоняются около 350 человек. Более 70% уклонистов — жители города Орла. Бударин отметил, что необходимо уделить особое внимание проведению «Дней призывника» в районах области, организации военно-спортивных оздоровительных сборов на базе санатория «Орловчанка» для призывников с дефицитом массы тела, вопросам материально-технического обеспечения призывников.

В инструкторско-методическом сборе приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, военный комиссар Орловской области Сергей Старков, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» Валентина Старовойтова, главы районов области, председатели призывных комиссий, начальники отделов военного комиссариата в муниципальных образованиях.

Александр Бударин в своем выступлении подчеркнул, что Орловская область на протяжении последних лет в полном объеме выполняет задания на призыв штаба Западного военного округа. При этом 20% призывников имеют высшее образование.