В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер», направленная на выявление и пресечение нарушений правил охоты. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Операция будет проводиться до конца ноября Управлением экологической безопасности и природопользования региона совместно с Управлением МВД России по Орловской области.

В профилактических мероприятиях также принимают участие сотрудники подведомственного Орелоблэконадзору казенного учреждения Орловской области «Орелоблохотучреждение», в том числе на территории закрепленных охотничьих угодий.