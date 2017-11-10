Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.11.2017 Пятница 15:13
сейчас в эфире
14:05
Художественный фильм
Пылающая равнина|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер»

В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер»

Версия для печати

09.11.2017

В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер», направленная на выявление и пресечение нарушений правил охоты. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Операция будет проводиться до конца ноября Управлением экологической безопасности и природопользования региона совместно с Управлением МВД России по Орловской области.

В профилактических мероприятиях также принимают участие сотрудники подведомственного Орелоблэконадзору казенного учреждения Орловской области «Орелоблохотучреждение», в том числе на территории закрепленных охотничьих угодий.

О фактах нарушений охоты Орелоблэконадзор просит сообщать по телефону горячей линии охотнадзора: 8-920-082-00-70. Анонимность гарантирована.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43054

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.11.2017

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете "сухого алкоголя"

10.11.2017

ФАС не будет повышать тарифы на на плацкарт и общие вагоны в 2018 году

10.11.2017

В Орле состоится форум предпринимателей «Business-Insight»

10.11.2017

Александр Бударин встретился с заместителем президента РАН Максимом Сафоновым

10.11.2017

В Орле поздравили сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации

$ USD59.2808(+0.03)11.11
€ EUR68.9791(+0.19)11.11

Наш опрос

Что для вас имеет значение при выборе АЗС:
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online