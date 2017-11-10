В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер»
09.11.2017
В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер», направленная на выявление и пресечение нарушений правил охоты. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Операция будет проводиться до конца ноября Управлением экологической безопасности и природопользования региона совместно с Управлением МВД России по Орловской области.
В профилактических мероприятиях также принимают участие сотрудники подведомственного Орелоблэконадзору казенного учреждения Орловской области «Орелоблохотучреждение», в том числе на территории закрепленных охотничьих угодий.
О фактах нарушений охоты Орелоблэконадзор просит сообщать по телефону горячей линии охотнадзора: