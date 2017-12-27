В Орловской области спасли стаю лебедей

В Дмитровском районе спасена стая лебедей.

Шесть птиц до минувших выходных не улетали в теплые края, так как не могли бросить своего раненого товарища.

Они оставались на одном из водоемов района. Об этом сообщили местные жители, обеспокоенные судьбой пернатых.

Сотрудники Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области, Главного управления МЧС России по Орловской области, ветеринарной службы развернули специальную спасательную операцию, чтобы помочь птицам.

Раненый лебедь был пойман и осмотрен ветеринарами. Оказалось, у него травмировано крыло, в результате чего дальний перелет невозможен.

Птицу поместили в охотхозяйство ООО «Ремстройпроект в Дмитровске», где она перезимует, получит необходимый уход и заботу.

Убедившись, что лебедь в безопасности, стая продолжила перелет.

Если птицы вернутся, им также будет оказано внимание специалистов.

Сейчас решается дальнейшая судьба лебедя. Возможно, летом он переедет в Детский парк г. Орла, где ему подыщут пару.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области регулярно откликается на обращения жителей, заметивших оказавшихся в беде перелетных.