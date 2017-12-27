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В Орловской области спасли стаю лебедей

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27.12.2017

В Дмитровском районе спасена стая лебедей.
Шесть птиц до минувших выходных не улетали в теплые края, так как не могли бросить своего раненого товарища.
Они оставались на одном из водоемов района. Об этом сообщили местные жители, обеспокоенные судьбой пернатых.
Сотрудники Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области, Главного управления МЧС России по Орловской области, ветеринарной службы развернули специальную спасательную операцию, чтобы помочь птицам.
Раненый лебедь был пойман и осмотрен ветеринарами. Оказалось, у него травмировано крыло, в результате чего дальний перелет невозможен.
Птицу поместили в охотхозяйство ООО «Ремстройпроект в Дмитровске», где она перезимует, получит необходимый уход и заботу.
Убедившись, что лебедь в безопасности, стая продолжила перелет.
Если птицы вернутся, им также будет оказано внимание специалистов.
Сейчас решается дальнейшая судьба лебедя. Возможно, летом он переедет в Детский парк г. Орла, где ему подыщут пару.
Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области регулярно откликается на обращения жителей, заметивших оказавшихся в беде перелетных.

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