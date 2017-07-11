В Орловской области сменился главный федеральный инспектор
11.07.2017
Главным федеральным инспектором по Орловской области назначен Леонид Соломатин.
Накануне на заседании областного Правительства нового главного федерального инспектора по Орловской области представил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко.
Афанасий Киселев, занимавший пост главного федерального инспектора по Орловской области с декабря 2012 года, назначен главным федеральным инспектором по Брянской области.
Распоряжение о назначениях подписал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.
Как отметил Николай Овсиенко, соответствующие решения приняты в рамках плановой ротации кадров в федеральных органах исполнительной власти.