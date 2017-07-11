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В Орловской области сменился главный федеральный инспектор

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11.07.2017

Главным федеральным инспектором по Орловской области назначен Леонид Соломатин.
Накануне на заседании областного Правительства нового главного федерального инспектора по Орловской области представил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко.
Афанасий Киселев, занимавший пост главного федерального инспектора по Орловской области с декабря 2012 года, назначен главным федеральным инспектором по Брянской области.
Распоряжение о назначениях подписал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.
Как отметил Николай Овсиенко, соответствующие решения приняты в рамках плановой ротации кадров в федеральных органах исполнительной власти.

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