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  3. В Орловской области прошел XV Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий»

В Орловской области прошел XV Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий»

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10.05.2017

Мероприятие было организовано по благословению Митрополита Орловского и Болховского Антония.

В рамках фестиваля в регионе прошли яркие значимые мероприятия. В их числе: вечер памяти поэта Сергея Бехтеева, награждение лауреатов областного конкурса молодых художников им. А.И. Курнакова в номинации «Святой Георгий», а также открытие тематических выставок в музее писателей-орловцев, областном музее изобразительных искусств, Орловском государственном институте культуры.

Также в рамках фестиваля на базе яхт-клуба СДЮСШОР № 10 г. Орла прошло открытие парусного сезона Орловской федерации парусного спорта 2017 года. На берегу был организован турнир по русскому боевому многоборью, соревнования по фехтованию.

Гала-концерт и награждение лауреатов XV Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий» прошли в ДК профсоюзов. В этом году Гран-при фестиваля получил ансамбль Орловской академии ФСО.

За подвижническую деятельность по духовно-патриотическому воспитанию молодежи грамотами Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области были отмечены руководитель ОРОО «Флоту-быть» Игорь Глущенко, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской Митрополии Анатолий Перелыгин, заместитель директора Орловского музыкального колледжа Марина Малявкина, солистка хора «Лик» Наталья Булгакова, доцент кафедры религиоведения ОГУ им. И.С. Тургенева Юрий Королев.

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