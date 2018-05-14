В Орловской области проходит всероссийская патриотическая акция «Красная гвоздика»
14.05.2018
Организаторы акции: благотворительный фонд «Память поколений» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
До 22 июня активисты волонтерского движения будут распространять среди жителей области символические значки с изображением красной гвоздики — символа памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.
Все собранные средства будут направлены для оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в ходе локальных конфликтов.
Отчет об акции будет размещен на официальном сайте Фонда www.памятьпоколений.рф в срок до 1 августа 2018 года
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