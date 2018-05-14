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  3. В Орловской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Орловской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

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14.05.2018

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

Конкурс проводится по 4 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами; обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах; укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.

Информация о конкурсе размещена на Портале Орловской области в разделе «Конкурсы, аукционы».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/46688

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