В Орловской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

Конкурс проводится по 4 номинациям: градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами; обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах; укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.

Информация о конкурсе размещена на Портале Орловской области в разделе «Конкурсы, аукционы».